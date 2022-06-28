تسريبات توضح حجم بطاريات سلسلة هواتف IPhone 14 القادمة

2022/06/28 | 14:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يقترب موعد إطلاق سلسلة هواتف iPhone 14 القادمة من شركة أبل، والذي من المقرر أن يكون في شهر سبتمبر من عام 2022.



وقد كشفت تسريبات جديدة عن العديد من التفاصيل حول السلسلة القادمة من هواتف iPhone بداية من مواصفات الكاميرا الرئيسية إلى تصميم الهواتف.

الآن أظهرت التسريبات الأخيرة سعة البطارية التي ستأتي بها هواتف iPhone 14 القادمة.

– مواصفات بطاريات سلسلة هواتف iPhone 14 القادمة:

أعلن مسرب صيني موثوق به قدرات بطاريات سلسلة هواتف iPhone 14؛ حيث من المقرر أن يحزم الإصدار العادي هاتف iPhone 14 بطارية قوية بسعة 3297 مللي أمبير في الساعة، والتي ستكون أكبر من بطارية هاتف iPhone 13 التي تبلغ 3240 مللي أمبير في الساعة.

بينما من المتوقع أن يحتوي هاتف iPhone 14 Pro على بطارية بسعة 3200 مللي أمبير في الساعة، فيما سيحصل على بطارية بسعة تبلغ 3095 مللي أمبير في الساعة.

وسيحصل هاتف iPhone 14 Pro Max على بطارية بسعة 4323 مللي أمبير في الساعة، والتي تعد أكبر بنسبة قليلة من هاتف iPhone 13 Pro Max بسعة 4352 مللي أمبير في الساعة.



علاوة على هذا أضاف تقرير آخر في وقت لاحق أن iPhone 14 Pro Max سيحصل على بطارية إضافية لمدة ساعتين و10 دقائق.

يذكر أن هاتف iPhone 14 Max سيحل محل هاتف iPhone mini الذي ستتوقف شركة أبل عن إنتاجه، وسيضم بطارية عملاقة تبلغ سعتها 4325 مللي أمبير في الساعة؛ ما يشير إلى أنها ستحتوي على أكبر بطارية من بين جميع طرازات سلسلة هواتفiPhone 14 .

والجدير بالذكر أنه من المنتظر أن تأتي الهواتف الذكية الجديدة من أبل بمواصفات مميزة من حيث جودة الكاميرا وغيرها، بجانب تصميم أنيق يختلف عن الإصدارات السابقة.

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