2022/06/28 | 14:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار ،الثلاثاء ، بالاطاحة بعنصر بارز في تنظيم “داعش” الاجرامي بكمين غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” القوات الامنية نصبت كمينا لعنصر بارز في تنظيم داعش الاجرامي اثناء محاولته التسلل الى منطقة قضاء عنه غربي الانبار “.واضاف المصدر، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاطاحة بعنصر “داعشي” بارز بكمين غربي الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاطاحة بعنصر “داعشي” بارز بكمين غربي الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).