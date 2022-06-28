جرى بمنزل الحلبوسي.. البارتي يكشف عن إتفاق ’غير معلن’ بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

2022/06/28 | 14:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصكشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، اليوم الثلاثاء، عن وجود اتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني اضافة الى الإطار التنسيقي.وقال كريم لـ (بغداد اليوم) ان "هنالك اتفاق بين البارتي واليكتي مع وجود الإطار التنسيقي، جرى في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بوقت سابق وفي جلسة غير معلنة".واضاف ان "الاتفاق يتمثل بدخول الحزبين الكرديين بمرشحين اثنين لرئاسة الجمهورية بجلسة البرلمان في حال عدم اتفاق الحزبين على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية ويقدم الحزبان مرشحيهما لمجلس النواب ويتم التصويت على أحدهما على غرار 2018".وتابع كريم: "أنهم ولغاية الآن لم يتوصلا لمرشح تسوية وأن كل حزب متمسك بمرشحه"، لافتاً الى ان "عدة اجتماعات مع الاتحاد الوطني عقدت حول الوضع داخل الإقليم لكن فيما يخص رئاسة الجمهورية لم يتوصلوا الى اي اتفاق كون الاتحاد متمسك ببرهم صالح والديمقراطي متمسك بريبر أحمد وقرار الحسم قد يكون من البرلمان".

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