عضو بالاطار يتحدث عن تسهيلات داخلية للتدخل الخارجي.. العراق محتل

2022/06/28 | 14:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اشار عضو الاطار التنسيقي محمد البياتي اليوم الثلاثاء، الى وجود تسهيلات داخلية للتدخل الخارجي.وقال البياتي لوكالة ايرث نيوز، انه “لا شك أن هناكَ تدخلات خارجية في الوضع السياسي العراقي حيث انه ومنذُ سنوات كان العراق محتلاً من قبل الولايات المتحدة الاميركية والمتحالفين معهم”.واضاف “هناك من يسهل عملية التدخل الخارجي في موضوع […]

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