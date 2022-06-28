2022/06/28 | 14:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محسن_عقيلان ظهرت في الايام القليلة الماضية حركة نشطة في المنطقة وزيارات رسمية مكثفة ولي عهد السعودية في مصر والأردن وتركيا رئيس الوزراء العراقي الى السعودية وايران امير قطر يزور القاهرة الرئيس المصري في عمان والبحرين ابو مازن في الاردن وكان لافروف في ايران ووزير خارجية ايران الى تركيا وفي نفس الاسبوع اسرائيل ترسل يائير لبيد الى تركيا وايليت شاكيد الى المغرب واسماعيل هنيه يحط في لبنان ولقاء حسن نصر الله والت ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناتو عربي بين ترتيبات امريكية ونوايا اسرائيلية - محسن عقيلان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناتو عربي بين ترتيبات امريكية ونوايا اسرائيلية - محسن عقيلان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).