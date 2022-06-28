زيلينسكي يدعو إلى تصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب”

2022/06/28 | 14:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بتصنيف روسيا “دولة راعية للإرهاب”، وذلك غداة غارة روسية على مركز تسوق وسط أوكرانيا أسفرت بحسب كييف عن مقتل “أكثر من 20 شخصًا”.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام “فقط الإرهابيون المجنونون الذين لا يجب أن يكون لهم مكان على الأرض، قادرون على إطلاق الصواريخ ضد أهداف مدنية”.

وأضاف “هذه ليست ضربات صاروخية أخطأت هدفها وأصابت رياض أطفال ومدارس ومراكز تسوق ومباني سكنية، إنها ضربات متعمدة للغزاة”.

وخلص الرئيس الأوكراني إلى أنه “يجب تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب.



يمكن للعالم وبالتالي يجب عليه أن يوقف الإرهاب الروسي”.

من جهته أورد نائب رئيس الإدارة الرئاسية كيريل تيموشينكو في مؤتمر صحافي أن حصيلة الضربة على مركز التسوق في كريمنتشوك بلغت “أكثر من 20 قتيلا” فيما لا يزال 40 شخصا في عداد المفقودين.

ولفت وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي إلى أنه لا يمكن التعرف على بعض الجثث لأنها محترقة بشدة، وقال “قد يستغرق التعرف عليها بضعة أيام”.

ا ف ب

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