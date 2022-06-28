بكتيريا الشرف 

2022/06/28 | 14:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يكاد يمر أسبوع دون أن يصلنا خبر مقتل فتاة أو امرأة على يد معتوه "صنديد" من النوع الذي لا يعرف كيف يغسل لباسه الداخلي لكنه بالتأكيد يعرف كيف يغسل شرفه بدماء أنثى من عائلته، شرفه الذي فاحت رائحته بأفعاله هو بحد ذاته لتغطي على رائحة الداخلي الذي فاح بعطانته.

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