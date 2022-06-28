أمير قطر يستقبل طحنون بن زايد.. والصفدي يسلمه رسالة خطية من ملك الأردن

2022/06/28 | 14:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، في اجتماعين منفصلين، مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد، ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

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