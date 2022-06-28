مصرع 49 سجينا أثناء محاولة فرار من سجن في كولومبيا

2022/06/28 | 14:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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لقي ما لا يقل عن 49 سجينا حتفهم وأصيب العشرات فجر الثلاثاء خلال محاولة للهروب من سجن في جنوب غرب كولومبيا، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

وقال متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية "هناك حتى الآن 49 قتيلا" موضحا أن "الحصيلة أولية وقد ترتفع".

المصدر: وكالة الانباء الفرنسية

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