“علاقات مريبة”..الفتح: المشهد السياسي يحتاج لحكومة قوية تواجه التجاوزات الخارجية

2022/06/28 | 15:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن المشهد السياسي المعقد يحتاج الى توافق وطني وحكومة قوية تستطيع الوقوف امام التجاوزات الخارجية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، فيما أشار إلى أن بعض الجهات السياسية تميل لدول تتآمر على العراق وتجمعهم علاقات “مربية”.وقال الكاظمي في حديث لوكالة / المعلومة […]

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