إحباط تهريب 400 لتر من الكاز والبنزين في 9 محافظات

2022/06/28 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن احباط عمليات لتهريب 400 ألف لتر من مادتي الكاز والبنزين في 9 محافظات خلال الـ72 ساعة الماضية.

وذكرت الوكالة اليوم (28 حزيران 2022)، ان “رجال وكالات الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية نفذت عمليات نوعية خلال الـ72 ساعة الماضية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 400 الف لتر من البنزين والكاز في 9 محافظات، وضبط 18 عجلة تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية والقاء القبض على سائقيها”.

واضاف البيان “تم ضبط موقع تهريب ضمن محافظة بابل يحتوي على خزانات حديدية كبيرة الأحجام بداخلها منتوجي البنزين وزيت الغاز (الكاز) معد للمتاجرة بصورة غير مشروعة ، وتمكنت المفارز ايضا من ضبط ثلاثة مواقع مخالفة ضمن محافظة البصرة تحتوي على خزانات حديدية كبيرة الأحجام ، وضبط عجلة نوع صهريج محملة بمنتوج نفطي وبدون أوراق رسمية”.

واشار البيان الى انه “في محافظة ذي قار تم ضبط عجلة حوضية مخالفة محملة بمادة الكاز مع خزان حديد داخل الموقع”.

وفي سياق آخر، لفت البيان الى ان “مفارز الوكالة تمكنت من ضبط موقع مخالف في محافظة ديالى، وضبط (3) عجلات صهاريج مع سائقيها محملة بمنتوج البنزين وبدون أوراق رسمية بالحمولة وحركة الصهاريج”.

وفي محافظة نينوى، اوضح البيان ان “مفارز الوكالة تمكنت من ضبط موقع يحتوي عجلتين محوره تحتوي مادة الزيت الغاز ( الكاز )، ومحطة وقود متنقلة تستخدم للمتاجرة بالمشتقات النفطية بصورة غير مشروعة وضبط عجلة صهريج مع سائقها وبالجرم المشهود تقوم بعملية متاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير قانونية”.

وفي كركوك، اكدت الوكالة ان “المفارز ضبطت موقعين مخالفين وضبط عجلة تريلة بالجرم المشهود داخل محطة وقود (الذهب الأسود) تقوم بعملية تعبئة مادة زيت الغاز(كاز ) بواسطة خزان محور ضمن العجلة بالإضافة لضبط عجلات عدد(3) محملة بمنتوج نفطي دون اوراق رسمية”.

وفي محافظة صلاح الدين، قالت الوكالة انه “تم ضبط عجلتين حوضيتين مع سائقيهما داخل محطة وقود تكريت وبالجرم المشهود تقوم بتحميل مادة الكاز والبنزين دون موافقات رسمية ومعدة للمتاجرة بصورة غير مشروعة، وفي ذات السياق تم ضبط موقع مخالف وضبط عجلة نوع تريلة محملة بمادة الغاز وبدون أوراق رسمية وعجلتين نوع صهريج مع سائقيها محملة بمشتقات نفطية مخالفة”.

وفي الانبار ذكر البيان انه “تم ضبط موقع لمتاجرة المشتقات النفطية بصورة غير رسمية يحتوي على منتوج زيت الغاز وعجلة حوضية مخالفة مع سائقها تحتوي على منتوج مجهول الكمية والنوعية، تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا وتسليمها مع المتهمين الى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية”.

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