برشلونة يقدم عرضاً مفاجئاً لضم نجم مانشستر يونايتد

2022/06/28 | 15:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير إعلامية إنجليزية، أن نادي برشلونة، قدم عرضا مفاجئا لمانشستر يونايتد، لضم مدافعه الدولي الإنجليزي هاري ماغواير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة “ذا صن”، أن برشلونة طلب أن تكون صفقة ماغواير، جزءا من انتقال نجم خط وسط الفريق الكتالوني، الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ إلى اليونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد رفض طلب برشلونة، لأن المدرب الجديد للفريق الإنجليزي، إريك تين هاج، يرغب في الإبقاء على ماغواير والعمل معه في الموسم الجديد.

وظهر اقتراح التعاقد مع ماغواير، عقب فشل يونايتد في عرض 80 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ المطلوب من قبل برشلونة، للتخلي عن دي يونغ.

وكان ماغواير، الذي ضمه مانشستر يونايتد في العام 2019 قادما من ليستر سيتي في صفقة قياسية جعلت منه أغلى مدافع في العالم (80 مليون جنيه إسترليني)، واحدا من أسوأ لاعبي يونايتد في الموسم المنصرم، حيث تعرض لانتقادات وحتى للسخرية بسبب أخطائه الساذجة التي كلفت فريقه غاليا.

المصدر: “ذا صن”

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