30% من انفاق الاسر العراقية يذهب للغذاء

2022/06/28 | 15:28 - المصدر: يس عراق

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سوق اسواق مزروعات خضر

يس عراق: بغداد

كشفت وزارة التخطيط، أن الإنفاق على الغذاء يشكل 30 بالمئة من نسبة دخل الأسرة الشهري في العراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي إن “معدل التضخم لشهر ايار الماضي استقر بنسبة 0.2%، وهي نفس النسبة التي شهدها شهر نيسان الماضي”، مبينا ان “معدل التضخم السنوي لشهر ايار لسنة 2022 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت 5.4%”.

واضاف، ان “الإنفاق على الغذاء يشكل 30 بالمئة من نسبة دخل الأسرة الشهري إلا أن قسم الغذاء والمشروبات غير الكحولية لم يشهد ارتفاعا كبيرا فيه خلال شهر أيار الماضي نتيجة الدعم الحكومي من خلال توفير مفردات البطاقة التموينية وبالتالي حافظ هذا القسم على استقراره”.

واشار الى ان “المجاميع السلعية التي كانت الأكثر ارتفاعا في الأسعار لشهر ايار من عام 2022 هو قسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة التي ارتفعت بنسبة 1.9 بالمئة، وقسم الترفيه والثقافة ارتفع ايضا بنسبة 1.5 بالمئة، وقسم المطاعم والفنادق ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة”.

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