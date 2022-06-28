مجلس الوزراء يعقِد جلستهُ الاعتيادية برئاسة الكاظمي

2022/06/28 | 15:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان : إن “مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي”.

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