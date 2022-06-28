2022/06/28 | 15:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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التعليم تطلق تحديث مناهج طرائق التدريس التخصصية في الجامعات » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 15:24

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