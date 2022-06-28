البنك المركزي: تقرر رفع المبالغ المالية الى 18 تريليون دينار لتمويل المبادرات التنموية

2022/06/28 | 15:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، رفع التمويل اللازم لمبادراته التنموية إلى 18 تريليون دينار.

وأوضح البنك المركزي في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “التمويل اللازم للمبادرة التنموية مستمر”، مبيناً أنه “تقرر رفع المبالغ المالية الخاصة بها لتصل إلى 18 تريليون دينار”.

وأضاف البيان “استجابة للنجاح الذي تحقق في المبادرة التنموية التي أطلقها البنك المركزي العراقي في تمويل مشاريع القطاع الخاص المختلفة وقروض الإسكان، جاءت هذه الزيادة في مبالغ التخصيصات المالية”.

وأشار الى أن “هذه الزيادة ستسهم بتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل البطالة عِبر توفير فرص العمل، فضلاً على المساهمة في دعم الجهود الحكومية المختلفة لمواجهة التغييرات المناخية”.

يذكر أن المحفظة الاستثمارية التنموية للبنك المركزي العراقي تمثل دعماً حقيقياً ومحفزاً للنمو الاقتصادي بجانب الجهود الحكومية المختلفة.

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