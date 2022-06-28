أول تعليق لزيدان إقبال بعد تجديد عقده مع اليونايتد

2022/06/28 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عبر لاعب منتخبنا الوطني العراقي، زيدان اقبال، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بتجديد عقده مع نادي مانشستر يونايتد الانكليزي.

وقال زيدان في تصريح صحفي بعد توقيعه لعقد التجديد "انا سعيد بتمديد وقتي في هذا النادي الرائع".

وكان نادي مانشستر يونايتد الانكليزي، اعلن عبر حسابه الرسمي، بان اقبال جدد عقده مع اليونايتد حتى عام 2025.

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