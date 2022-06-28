المنتخب الوطني لكرة الصالات يصل ميدان المباراة لملاقاة نظيره المغربي (صور)

2022/06/28 | 15:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصل وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات، اليوم الثلاثاء، الى الصالة الخضراء المغلقة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية.

ووصل المنتخب للصالة من اجل خوض مباراة نهائي بطولة كأس العرب امام المنتخب المغربي.

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