2022/06/28 | 15:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ رفض قائممقام قضاء بلد، في محافظة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، تغيير اسم قاعدة بلد الجوية.وبحسب كتاب رسمي اطلعت عليه وكالة ايرث نيوز، وارسله قائممقام قضاء بلد إلى حكومة محافظة صلاح يرفض فيه تغيير اسم قاعدة بلد الجوية”.واكد قائممقام بلد بحسب الوثيقة ان “الحكومة المحلية لقضاء بلد ترفض تغيير اسم قاعدة بلد […]

ظهرت المقالة صلاح الدين..



رفض محلي لتغيير اسم قاعدة بلد الجوية (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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