التعليم تطلق تحديث مناهج طرائق التدريس التخصصية

2022/06/28 | 15:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسسات التعليم العالي في العراق أعدت خطة متكاملة .

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