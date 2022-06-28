نائب يوضح تفاصيل جلسة دعوته المقامة ضد رئيس الوزراء في المحكمة الاتحادية

2022/06/28 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النائب مصطفى جبار سند، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جلسة دعوته المقامة ضد رئيس الوزراء في المحكمة الاتحادية.وقال سند في تدوينة اطلعت عليها وكالة ايرث نيوز، انه “في قاعة المحكمة الاتحادية اليوم وفي دعوتنا المقامة ضد رئيس الوزراء، طلب القاضي رئيس المحكمة مني ما يثبت صحة ادعائي بأن السيد رئيس الوزراء قد أساء […]

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