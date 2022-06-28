التجسس والاجهزة الامنية

2022/06/28 | 15:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الشيخ محمد الربيعي || ( التجسس ) بمعنى البحث والفحص في أعمال الاخرين ، و الامور المتعلقة بهم وغالبا ما يكون البحث في الامور السلبية ونقاط الضعف والسلوكيات الذميمة ، ولكن التجسس في لغة العرب يأتي بمعنى البحث والفحص في المسائل الايجابية ايضا .ويعتبر التجسس حالة مذمومة جدا في دائرة المعارف الاسلامية […]

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