تـونس: حتّى نادي مدريـد.. يريـــد ‏‎!‎ - فاروق الصيّاحي

2022/06/28 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_الصيّاحي ‏ إنّه عالم العجائب حقّا، أن يطلع علينا، بعد الأمم المتّحدة وكلّ الهيئات المنضوية تحتها، ‏وبعد مجموعة السّباع السّبع مجتمعين حينًا ومنفردين أحياناً وبعد الاتحاد الأوروبي ومجالسه ‏وهيئاته، وبعد وبعد وبعد كلّ القائمات الطويلة من الأسماء والعناوين البسيطة والمركّبة، ان ‏يطلع إلينا نادي لحكّام فاشلين ويملي علينا ما يريد..



فهل نرحل من هذه البلاد ونتركها لهم ‏ولأعوانهم ليعمّروها أو يدمّروها أو...



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