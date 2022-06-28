تـونس: حتّى نادي مدريـد.. يريـــد ‏‎!‎ - فاروق الصيّاحي

#فاروق_الصيّاحي إنّه عالم العجائب حقّا، أن يطلع علينا، بعد الأمم المتّحدة وكلّ الهيئات المنضوية تحتها، وبعد مجموعة السّباع السّبع مجتمعين حينًا ومنفردين أحياناً وبعد الاتحاد الأوروبي ومجالسه وهيئاته، وبعد وبعد وبعد كلّ القائمات الطويلة من الأسماء والعناوين البسيطة والمركّبة، ان يطلع إلينا نادي لحكّام فاشلين ويملي علينا ما يريد..
فهل نرحل من هذه البلاد ونتركها لهم ولأعوانهم ليعمّروها أو يدمّروها أو...
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