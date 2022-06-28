- لعنة النصاب -.. اطاحت باستقلالية النواب - علي عرمش شوكت

2022/06/28 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_عرمش_شوكت جرت الانتخابات البرلمانية المبكرة في تشرين الماضي من هذا العام اي بعد مضي سنتين على انتفاضة تشرين الباسلة.



ومع هذا فهي تعتبر واحدة من ابرز مطاليب ثوار الانتفاضة.



كما انها ليست سوى وسيلة ديمقراطية للخلاص من النهج السياسي الفاشل.



واقامة حكم المواطنة والعدالة والدولة المدنية.



غير انها لم تنج من سهام وطعون الخاسرين، الذين لفظتهم الجماهير الواعية سواء كان عبر المقاطعة او التصويت للمستقلين وللقوى غير ......





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