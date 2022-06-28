2022/06/28 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالألوان الكاملة للمنتخب السعودي، كشف فريق نيوكاسل يونايتد الإنكليزي، الثلاثاء، عن قميصه الجديد، الثالث، بعد أسابيع من التسريبات التي تأكد صدقها في النهاية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التسريبات باتت حقيقة.. "القميص السعودي" لنيوكاسل يثير جدلا واسعا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التسريبات باتت حقيقة.. "القميص السعودي" لنيوكاسل يثير جدلا واسعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).