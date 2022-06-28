2022/06/28 | 15:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت دولة قطر، يوم الثلاثاء، عن ترحيبها باستضافة جولة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بالدوحة خلال الأسبوع الجاري، برعاية منسق الاتحاد الأوروبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قطر تصدر بيانا بشأن استضافة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قطر تصدر بيانا بشأن استضافة محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).