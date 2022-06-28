التعليم العالي وبالتعاون مع فريق (UNDP) تطلق تحديثاً لطرائق التدريس التخصصية في الجامعات

2022/06/28 | 15:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أطلقت وزارة التعليم العالي، اليوم الثلاثاء، تحديث مناهج طرائق التدريس التخصصية في الجامعات، فيما أشارت الى إعداد خطة متكاملة لتحديث النظام التعليمي وتعزيز البرامج والمناهج الدراسية.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، انه “بالتعاون مع فريق البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) تم اطلاق تحديث المناهج لطرائق التدريس التخصصية في الجامعات”.

وخلال حفل إطلاق تحديث مناهج طرائق التدريس التخصصية، قال مستشار الوزارة علاء عبد الحسن عطية، إن “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اتجهت بشكل مدروس بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية نحو تحديث وتطوير المناهج وآليات التدريس في الجامعات العراقية على وفق مسار التطورات العالمية المعتمدة في الجامعات الرصينة”.

وأضاف أن “التطوير والتحديث المستمر للسياسات التعليمية ومرتكزاتها وأدواتها يشكل أساساً ستراتيجيا ضمن دائرة التنمية الشاملة التي تستند الى المعرفة وصورها المتنوعة”.

من جهته، أكد المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور إيهاب ناجي عباس، خلال الحفل إن “مؤسسات التعليم العالي في العراق أعدّت خطة متكاملة لتحديث النظام التعليمي وتعزيز البرامج والمناهج الدراسية ومراعاة أنظمة الجودة والاعتماد الأكاديمي وتطوير آليات التدريس والتوجه نحو التعليم المرن”، مشيرا الى أن “الوزارة حققت خطوات مهمة بالتعاون مع الخبراء المختصين في مجال طرائق التدريس من الجامعات العراقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

وفي كلمة لممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي في العراق زينا علي أحمد، قالت أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بالعمل والتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وفتح المزيد من آفاق التعاون باتجاه مواكبة التطورات العلمية”، مشيرة الى أن “هذا التوجه لإعداد وتنفيذ المنهاج الموحد لطرائق التدريس في سبعة وثلاثين مركزا للتعليم المستمر في الجامعات العراقية يعد منطلقا تفاعليا مهما في مجال التعاطي والتسويق المعرفي الحديث”.

وتخلل الحفل توزيع شهادات تقديرية على العاملين ضمن مشروع تحديث مناهج طرائق التدريس التخصصية في الجامعات العراقية.

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