الإطار يلمح الى حل البرلمان وترك المفاوضات في حال عدم الاستجابة

2022/06/28 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد الاطار التنسيقي، اليوم الثلاثاء، انه سيلجأ لحل مجلس النواب في حال استمرت بعض الكتل بالتمسك بمواقفها وعدم الوصول الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في الاطار محمود الحياني في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "عناد بعض الكتل السياسية لعدم المضي بتشكيل الحكومة المقبلة سيدفعنا للمطالبة بحل البرلمان".

وأضاف " نحن نرغب بمشاركة الجميع بالحكومة والذهاب بحوار وطني لكن في حال عدم تحقيق الثلثين في جلسات البرلمان المقبلة لغرض تمرير رئيس الجمهورية وبعدها تكليف رئيس الوزراء، فسيكون الخيار الافضل حل البرلمان رغم ان مساعينا تذهب نحو تشكيل حكومة توافقية خدمية فيها جميع الكتل السياسية".

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