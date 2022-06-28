ضرب مبرح.. حملة الشهادات المطالبين بالتعيين يواجهون ’هروات’ الشغب (فيديو)

2022/06/28 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغدادتعرض حملة الشهادات المطالبين بالتعيين، اليوم الثلاثاء، الى الضرب المبرح من قبل قوات مكافحة الشغب.

وتظاهر الالاف من الخريجين التربويين والاداريين من كافة المحافظات، اليوم الثلاثاء، في بغداد مطالبين بشمولهم بالعقود.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، أن "الالاف من الخريجين التربويين والاداريين من كافة المحافظات الان تظاهروا في بغداد للمطالبة بشمولهم بالعقود والغاء الفقرة الخامسة من قانون 130".

هذا وكان قد تظاهر الالاف من حملة الشهادات العليا من جميع محافظات العراق، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، امام وزارة التخطيط مطالبين بتعيينهم.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، أنه "تظاهر الالاف من حملة الشهادات العليا يطلقون على انفسهم تجمع وطن امام وزارة التخطيط مطالبين بالاتي: المطلب الأول (تسليم اسماء الحاضرين صباح يوم غد الى مكتب رئيس الوزراء لاستثنائهم بعد تهويل الاعداد الحقيقية لهم)".

ومطلبهم الثاني: (اطلاق يد وزير المالية لتمويل الفقرة المتعلقة بتعيينهم في قانون الامن الغذائي).

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