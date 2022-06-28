ديالى.. فرق الإزالة تبطش بتجاوزات نهر خريسان ومواطنون يناشدون: قطعوا أرزاقنا (فيديو)

2022/06/28 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى شرعت فرق ازالة التجاوزات على اكتاف نهر خريسان وسط بعقوبة برفعها بشكل كامل، رغم انها تشكل مصدر رزق لاكثر من 100 اسرة، بحسب مواطنين.ابو مصطفى احد المتضررين من رفع التجاوزات قال لـ (بغداد اليوم)، ان "ما يسميه البعض بالتجاوزات انقذت حدائق خريسان لاكثر من 19 سنة واسهمت في اغراق خزينة البلدية بعشرات الملايين من الدنانير بالاضافة الى احتواء الالاف من رواد المقاهي وهي المتنفس الوحيد لاهالي بعقوبة المركز".واضاف ان "اكثر من 100 اسرة فقدت مصدر رزقها برفع المقاهي والمحال متسائلا هل وفرت لهم الدولة التعويضات او على الاقل مكان بديل للعمل وكسب الرزق الحلال".

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