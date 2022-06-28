طرق وجسور كربلاء تنهي تعبيد المقطع الأخير لطريق كتف نهر الحسينية

2022/06/28 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهتْ مديرية طرق وجسور كربلاء

المقدسة، تعبيد المقطع الأخير لشارع

العطيشي التابع لقضاء الحسينية،

والرابط بمركز المدينة، والبالغ طوله

كلياً 7 كيلومترات ونصف الكيلومتر.

وقال المهندس المقيم للمشروع، عبد

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