حكم الإعدام بحق 9 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر

2022/06/28 | 16:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة مصرية بإعدام القيادي بجماعة

الإخوان يحيى موسى و9 آخرين من أصل 215

شخصا لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة

لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط

الشرطة ومنشآتها.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في

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