2022/06/28 | 16:16 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضت محكمة مصرية بإعدام القيادي بجماعة
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم الإعدام بحق 9 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الإخوان يحيى موسى و9 آخرين من أصل 215
شخصا لاتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة
لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط
الشرطة ومنشآتها.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين في
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكم الإعدام بحق 9 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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