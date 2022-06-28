الكرملين: الحرب يمكن أن تنتهي في يوم واحد

2022/06/28 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتم تحديد مهلة أو جدول زمني من الجانب الروسي، بحسب بيسكوف الذي أوضح "نحن نتوجه بالنظر إلى تصريحات رئيسنا".

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