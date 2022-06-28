روسيا تمنع دخول زوجة بايدن إلى أراضيها

2022/06/28 | 16:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الثلاثاء، منع دخول 25 أمريكيا إلى أراضيها، بينهم جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسياسيين آخرين.

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