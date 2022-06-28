2022/06/28 | 16:57 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية توضح بشأن تهجم الصدر على برهم صالح) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية توضح بشأن تهجم الصدر على برهم صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).