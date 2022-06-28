دول الغرب تدفع روسيا نحو أول عجز عن سداد ديونها الخارجية منذ عام 1918

2022/06/28 | 16:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخلفت روسيا عن سداد ديونها الخارجية للمرة الأولى منذ الثورة البلشفية قبل أكثر من قرن.فبعد تقارير تفيد بأن موسكو أخفقت في دفع حوالي 100 مليون دولار فائدة على سندات خلال فترة سماح مدتها 30 يومًا انتهت الأحد،

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