مقتل 49 سجيناً خلال محاولة هروب من أحد سجون في كولومبيا

2022/06/28 | 17:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع لقي ما لا يقل عن 49 سجيناً حتفهم وأصيب عشرات آخرون بجروح ، اليوم الثلاثاء، اثناء محاولتهم الهروب من سجن جنوب غربي كولومبيا.وأكد متحدث باسم مديرية السجون الكولومبية، أن " نحو 49 سجيناً لقوا حتفهم ضمن حصيلة أولية"، مبيناً أن "هذه الحصيلة قد ترتفع".وأضاف، أن "هذه الحادثة وقعت خلال محاولة هروب السجناء وأعقب العملية حريق".من جانبه نشر الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته إيفان دوكي، تغريدة أعرب فيها عن "تضامنه مع أقارب الضحايا"، مشيراً إلى أن "الحادثة وقعت بسجن في تولوا بفالي ديل كاوكا ، وأنه اصدر تعليمات لتوضيح الحادث".يشار إلى أن أعمال الشغب الدامية شائعة في سجون أميركا اللاتينية، وقد قضى في الإكوادور المجاورة لكولومبيا نحو 400 سجين في 6 أعمال شغب منذ مطلع العام الماضي.

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