التنسيقي يكشف مصير توزيع اللجان البرلمانية بعد الاستقالة الصدرية

2022/06/28 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادعلق النائب عن الإطار التنسيقي محمد الصيهود، اليوم الثلاثاء، على مصير اللجان البرلمانية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب .

وقال الصيهود، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجان البرلمانية أصبحت فيها نقص بعدد أعضاءها بسبب استقالة نواب الكتلة الصدرية مؤخرا من مجلس النواب، وملء هذا الفراغ سيكون وفق التوازنات السياسية والبرلمانية بين كل الكتل وسيكون الأعضاء حسب الاختصاص".

وبين ان "حسم رئاسة اللجان البرلمانية متوقف على حسم ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مشيرا الى انه "بعد حسم هذا الملف ستتجه الكتل نحو حسم رئاسة اللجان البرلمانية، والتي سوف تتم وفق الاتفاق والتوافق بين الكتل وحسب الثقل البرلماني لكل كتلة وحزب".

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