رئاسة الجمهورية ترد على الصدر وتؤكد وقوفها الى جانب القضية الفلسطينية

2022/06/28 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادردت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مؤكدة وقوفها الى جانب القضية الفلسطينية.

وقال الرئاسة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئاسة الجمهورية سبق وان تسلمت مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب".

وأضافت ان "رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".

وأكدت ان "موقف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة".

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