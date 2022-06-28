علاء عباس يتوقع نجاح مدربه السابق مع الأهلي المصري

2022/06/28 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث الدولي العراقي علاء عباس، لاعب جيل فيسنتي البرتغالي السابق، عن المدرب ريكاردو سواريس الذي اقترب بقوة من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.وأعلن نادي جيل فيسنتي اليوم عن رحيل المدرب عن قيادة الفريق رفقة أربعة مساعدين ليقترب أكثر من النادي الأهلي.وتطرق اللاعب العراقي علاء عباس للحديث عن عدد […]

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