زيدان إقبال يوقع على عقد جديد طويل الأمد مع مانشستر يونايتد

2022/06/28 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة نادي مانشستر يونايتد

الإنكليزي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد

عقد لاعبه العراقي زيدان إقبال بشكل

رسمي.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان على

موقعه الرسمي "يسر النادي الإعلان عن

توقيع زيدان إقبال ع

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