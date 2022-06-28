2022/06/28 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت رئاسة جمهورية العراق، على زعيم

التيار الصدري مقتدى الصدر الذي شن

هجوماً غير مسبوق على الرئيس برهم صالح

في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقال الناطق باسم رئاسة الجمهورية في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الجمهورية ترد على الصدر وتفند ادعاءاته) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الجمهورية ترد على الصدر وتفند ادعاءاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).