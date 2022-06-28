العتبة الحسينية المقدسة تشارك في مراسيم فتح المقابر الجماعية في سنجار (صور)

2022/06/28 | 17:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك وفد من العتبة الحسينية المقدسة،

ضم الشيخ خليل العلياوي مسؤول مركز

الصادق الامين الثقافي التابع لشعبة

المدارس الدينية في قسم الشؤون الدينية

في مراسيم فتح المقابر الجماعية التي

تضم رفاة المكون الاي

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