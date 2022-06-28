محافظ ذي قار يوعز ببدء الاستثمار السياحي في ” اور الاثرية “

2022/06/28 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ ذي قار، محمد هادي الغزي، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة برئاسة المهندس غسان حسن حمود وعضوية كل من المهندسة منتهى غازي مستشارة المحافظ لشؤون الاستثمار والمهندس علاء جبار مدير بلدية اور، لغرض تحديد مواقع وطبيعة الاستثمارات في مدينة اور الاثرية وقربها .واشار المحافظ بحسب وثيقة رسمية صادرة عن مكتبه، وحصلت […]

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