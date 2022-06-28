في الجلسة الثانية.. المحكمة تحيل أوراق قاتل

2022/06/28 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جلسة المحاكمة الثانية، الثلاثاء، قضت محكمة جنايات المنصورة، شمال القاهرة بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، التى قتلت على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة قبل أيام، للمفتى لأخذ الرأي الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد.

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