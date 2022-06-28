توضيح من وزارة العدل العراقية حول قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني

2022/06/28 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ورد من وزارة العدل العراقية ، توضيح ورد فيه اليوم الثلاثاء ، بأن ” وزارة العدل تبين ان قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني قد نُشر في جريدة الوقائع العراقية ، في العدد 4680 بتاريخ 20/6/2022 بناء على كتاب رئاسة الجمهورية المرقم: (٢١٥٦ ) في ١٦ / ٦ /٢٠٢٢ وبذلك يكون القانون نافذاً وجاهزاً للتطبيق من هذا التاريخ وفق المادة ١٦من القانون وبعد اصداره من قبل رئاسة الجمهورية، لذا اقتضى التوضيح

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