2022/06/28 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الحكومة مرت بظروف استثنائية خلال السنتين الماضيتين ناظم: مجلس الوزراء يخصص أكثر من 169 مليار دينار لتعيين ذوي المهن الصحية ناظم: تمويل وزارة الصحة بـ 45 مليون دولار لمشروع خدمات العناية المركزة لحديثي الولادة ناظم: تشكيل لجنة لتحويل المحاضرين والإداريين والأجور وقراء المقاييس إلى قرار 315

ظهرت المقالة ناظم: الحكومة مرت بظروف استثنائية خلال السنتين الماضيتين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناظم: الحكومة مرت بظروف استثنائية خلال السنتين الماضيتين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناظم: الحكومة مرت بظروف استثنائية خلال السنتين الماضيتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).