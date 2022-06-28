"دفنت لكم مقولة الأربعة الكبار".. رئيس نادي الشباب يثير جدلا في السعودية

2022/06/28 | 17:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته التي أدلى بها، عقب هبوط نادي الأهلي لمصافِ دوري (يلو).

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