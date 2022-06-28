2022/06/28 | 17:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: الحكومة نجحت رغم التحديات في التغلّب على الكثير من الصعوبات » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:33

واع/

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