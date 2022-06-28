سيد قطب وبرتراند راسل -التزوير الفاضح- - رابح لونيسي

2022/06/28 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رابح_لونيسي يلاحظ أي قاريء لسيد قطب أنه عادة لا يستشهد بمفكرين غربيين، اما أخوه محمد قطب الذي يبدو أنه أكثر ثقافة منه، فإن موقفه من هؤلاء المفكرين مبني على أساس ديني، وليس علمي، فهو في نظره داروين وماركس وفرويد ودوركايم وغيرهم مجرد يهود هدفهم إفساد العالم والتحكم فيه، فهو أمر مؤسف جدا، خاصة أننا نجد هذا الموقف لدى الكثير من أصحاب الأيديولوجيات الدينية والقومية الشوفينية والمتطرفة، فمثلا نجد في منطقتنا الكث ......





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